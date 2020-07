Lea Michele "méprisable", "fourbe" : un nouveau témoignage accable l'actrice de Glee

Les témoignages contre Lea Michele s'accumulent. Après les accusations de racisme de Samantha Ware et Dabier Snell, plusieurs stars ayant travaillé avec l'actrice de Glee ont pris la parole pour dénoncer son comportement de diva. Parmi elles, Heather Morris, l'interprète de Brittany Pierce dans Glee, Gerard Canonico, ou encore Amber Riley. Malgré les excuses de l'actrice, qui s'apprête à devenir maman, les témoignages ont continué de l'accabler.

"Je pense qu'elle est méprisable, que c'est une personne horrible"

Récemment, c'est Craig Ramsay, qui a travaillé à ses côtés il y a une vingtaine d'années à Broadway, qui a dénoncé son comportement dans le podcast Behind The Velvet Rope de David Yontef. Et il ne mâche pas ses mots : "Je ne veux pas entendre le nom de Lea Michele dans cette interview. Du tout ! Je pense qu'elle est méprisable, que c'est une personne horrible. Je crois qu'elle a complètement perdu les pédales. Nous étions dans Fiddler ensemble. Rosie O'Donnell était géniale. (...) Quant à Lea Michele, je crois que c'est l'une des personnes les plus fourbes de cette industrie".

Un nouveau témoignage accable Lea Michele

Il l'accuse d'avoir changé de comportement lorsqu'elle a décroché le rôle de Rachel Berry dans Glee : "Elle était comme possédée et à partir de ce moment... Je n'avais jamais rien de vu de tel à Broadway. Vous ne pouvez pas déconner à Broadway, vous vous faites une réputation très vite si vous oubliez d'où vous venez. Et elle est talentueuse, comprenez-moi bien. Elle est bien plus talentueuse que ce que laissent penser les projets dans lesquels elle était ces dix dernières années. Mais cela n'a pas d'importance si personne ne veut bosser avec vous". Voilà qui ne devrait pas aider la carrière de l'actrice...