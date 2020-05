Le MET Gala 2020 a bien eu lieu... mais sur Instagram et sur Twitter

Les internautes créent un MET Gala 2020 virtuel

Alors que Cardi B, Lady Gaga et Katy Perry étaient sur le red carpet du MET Gala 2019, cette année, le MET Gala 2020 n'aura pas eu lieu. Organisé chaque année par Anna Wintour, il s'agit de l'événement fashion le plus couru de la planète (il avait même eu droit à quelques scènes dans le film Le diable s'habille en Prada). Cette soirée devait se passer ce lundi 4 mai 2020 au Metropolitan Museum of Art à New York. Mais à cause de la pandémie du Covid-19, elle a été annulée. Mais si elle ne s'est pas déroulée sur le fameux tapis rouge, cette 72ème édition s'est bien déroulée (presque) comme prévu sur Instagram et sur Twitter.

En effet, de nombreux internautes ont voulu recréer des looks mythiques d'Ariana Grande, Lana Condor ou encore Rihanna sur Instagram. De nombreuses personnes confinées se sont ainsi amusées à prendre le temps de s'habiller avec ce qu'elles avaient sous la main et à prendre la pose en mode star. Et sur Twitter, ce sont les twittos qui font partie de la High Fashion Twitter qui ont eux décidé de suivre le thème qui était prévu pour cette année, "About Time : Fashion and Duration". Ils ont ainsi lancé un MET Gala 2020 virtuel qui a réuni 900 personnes.