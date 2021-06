Le diable s'habille en Prada : 4 secrets sur le film culte

3. La raison pour laquelle aucun designer ne fait d'apparitions dans le film

Pour écrire Le diable s'habille en Prada, Lauren Weisberger s'est inspirée de son vécu : elle a été assistante personnelle d'Anna Wintour, la rédactrice en chef du magazine Vogue. Puisque le film dénonce certains agissements de cette figure emblématique du monde de la mode, de nombreux mannequins et créateurs ont totalement refusé de faire des apparitions dans le film. Seule Gisele Bündchen a accepté de jouer dans le long-métrage.

Afin d'être le plus proche de la réalité que possible, la scénariste Aline Brosh McKenna a aussi voulu rencontrer des personnes travaillant dans la mode... et a bien galéré. "Les gens avaient peur d'Anna et de Vogue, ils ne voulaient pas être blacklistés." s'est-elle souvenue.

4. Les scènes à Paris ont failli être tournées à New York

A la fin du film, plusieurs personnages se retrouvent à Paris. Ces scènes ont bien été tournées dans notre capitale mais ça a failli ne pas être le cas. Pourquoi ? A cause du budget. La FOX qui a produit le film avait d'abord refusé que les acteurs se rendent en France. C'est après des négociations que la production a convaincu le studio de les laisser tourner pendant quelques jours à Paris. Mais Meryl Streep n'a pas eu droit de participer au tournage : ses scènes ont été tournées sur fond vert car cela aurait coûté trop cher de la faire voyager.