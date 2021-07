Laure (Mariés au premier regard 2021) enceinte : +20 kilos, elle évoque les kilos de grossesse

Mariés au premier regard 2021 : Laure se confie sur ses kilos de grossesse

Non seulement Laure et Matthieu sont toujours en couple depuis la fin de l'émission Mariés au premier regard 2021 sur M6, mais en plus ils attendent leur premier bébé. Laure est enceinte de Matthieu et ils s'étaient confiés sur leur enfant dans une interview pour PRBK, avouant que c'était "un bel imprévu". Et dans un nouveau post Instagram de ce 31 juillet 2021, la future maman a évoqué son nouveau poids. Elle a en effet décidé de parler de ses kilos de grossesse.

"En 1 an tellement de choses passées et je me rends compte aujourd'hui d'une évolution capitale ! Moi qui ai longtemps eu du mal avec le lâcher prise concernant mon corps / mon poids - je crois pouvoir enfin dire que cela ne m'atteint plus comme avant" a ainsi expliqué l'ex candidate de Mariés au premier regard 2021. Laure se réjouit parce que "ce qui était avant destructeur ne l'est plus, et j'ai confiance en ma capacité à rebondir".