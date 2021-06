Laure (Koh Lanta 2021) tentée par L'amour est dans le pré ? La réponse cash de l'agricultrice

Après plusieurs semaines de compétition intensive dans Koh Lanta 2021, Laure, Jonathan, Maxine, Arnaud, qui s'est défendu face aux accusations de maltraitance animale, et Lucie se sont affrontés lors de l'épreuve de l'orientation. Arnaud et Laure n'ont malheureusement pas réussi à arriver avant leurs trois concurrents : ils ont donc été éliminés aux portes de la finale des poteaux.

Laure au casting de L'amour est dans le pré ?

Après son élimination, l'agricultrice s'est confiée sur sa vie privée en interview avec Purepeople. Elle a notamment révélé être toujours célibataire : "C'est un choix. Pour l'instant, je ne cherche pas. Je suis bien comme ça. Et je pars du principe que le destin fait bien les choses donc de toute façon, ça arrivera tout seul", a expliqué Laure avant d'ajouter : "Pas besoin de se presser, de regarder sur les réseaux si quelqu'un nous plait."

La pote de Maxine, en couple avec un tennisman, est donc toujours un coeur à prendre, mais certains l'imagineraient bien partir à la recherche de l'amour dans L'amour est dans le pré sur M6. Laure, indifférente face aux critiques, est d'ailleurs légitime pour participer à l'émission, présentée par Karine Le Marchand, avec son métier. Cependant, ce n'est pas du tout dans ses projets : "Non, non, non ! Je veux trouver l'amour en privé, pas en public !", a-t-elle avoué cash.