Arnaud (Koh Lanta 2021) accusé de maltraitance animale : "Je sais ce que j'ai fait", il se défend

Après une épreuve d'orientation bien difficile, comme chaque année, Lucie, Jonathan et Maxine, beaucoup critiquée par les internautes, ont réussi à se qualifier pour la célèbre épreuve des poteaux, contrairement à Laure et Arnaud. L'aventure s'est donc terminée pour eux aux portes de la finale de Koh Lanta 2021. Une grosse déception, mais les deux candidats restent quand même fier de leur parcours.

Arnaud réagit aux accusations de maltraitance animale

En tout cas, leur départ est notamment l'occasion pour Arnaud de réagir aux accusations de maltraitance animale, après sa chasse aux crabes et la pêche d'une raie à la machette. Il s'est exprimé à ce sujet, lors de son passage dans TPMP sur C8, le 31 mai 2021, suite à l'indignation de Kelly Vedovelli face à ces séquences diffusées sur TF1 : "J'ai fait l'aventure, c'est une aventure de survie. En survie, il y a des raies, il y a des choses qui sont à manger... Comment je les tue ? Si on m'avait donné une canne à pêche... Comment on fait pour tuer des raies ?"

Arnaud, éliminé de Koh Lanta, Les Armes secrètes, a ensuite confié : "Après, ça ne m'a pas atteint parce que je sais ce que j'ai fait. Je n'ai fait de mal à personne, d'ailleurs, je ne les ai pas touchées la raie. Et si je l'avais touchée, c'était pour la manger. Mais effectivement, je ne suis pas comme ça, dans ma vie, je ne fais pas de mal aux animaux."