Laura Calu : son petit ami Arthur la demande en mariage en plein spectacle

Il y a des demandes en mariage des plus insolites et imaginatives comme cet homme qui s'est incrusté dans la série préférée de sa petite amie, ou ce candidat des 12 coups de midi qui a simulé un tour de magie pour faire sa demande. D'autres se contentent de demandes simples, basiques mais surprenantes, et c'est tout autant romantique. C'est le cas d'Arthur, le petit ami de Laura Calu.

Laura Calu demandée en mariage en plein spectacle

Alors que l'humoriste se produisait sur scène à Marseille ce samedi 1er février 2020 et fêtait la 100e de son seule-en-scène, elle a eu une belle surprise. Son petit ami est monté sur scène pour la demander en mariage. Une demande que celle à l'origine du #objectifbikinifermetagueule a accepté, en larmes. "Avant que Closer, Voici et Oops en parlent : Hier soir à Marseille pour la 100ème, @arthur_chevalier m'a demandé ma main et j'ai dit : OUI. @espacejulienmarseille #lauracaluengrand #cetaitpasdansletexte", écrit-elle sur Instagram partageant un cliché assez flou de ce moment magique.

"Arthur m'a demandé ma main et j'ai dit : OUI"

Le couple semble donc prêt à passer une nouvelle étape, presque un an après avoir traversé une terrible épreuve. En mars 2019, Laura Calu et son petit Arthur se faisaient violemment agresser dans la rue, devant l'indifférence totale des automobilistes. "J'ai cru qu'ils allaient le tuer et je pense que c'était le but de cette agression", déclarait-elle, dénonçant l'inaction des pompiers. Ils semblent donc prêts à aller de l'avant et à profiter de la vie !