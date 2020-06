Lana Condor et Noah Centineo soutiennent Black Lives Matter en lisant des scènes de leurs films

Alors que Netflix a créé une catégorie Black Lives Matter, Lana Condor et Noah Centineo vont donc encore plus loin dans leur engagement contre les discriminations raciales. Ce live permettra aussi de récolter des fonds pour plusieurs associations qui se battent contre le racisme. Pour les soutenir vous aussi, faites un don en cliquant ici.

Ils vont lire une scène d'À tous les garçons que j'ai aimés 3

Mais que feront les héros de la comédie romantique adaptée de la trilogie littéraire de Jenny Han (To All the Boys I've Loved Before en version originale) lors de cette soirée pour la bonne cause ? Lana Condor et Noah Centineo liront des scènes des films À tous les garçons que j'ai aimés et À tous les garçons : P.S. Je t'aime toujours (la suite sortie en février 2020 sur la plateforme de streaming, et dont l'absence de Josh alias Israel Broussard a choqué les internautes).

Et le beau gosse de la franchise a même révélé sur Insta que lui et sa partenaire de jeu liront un passage inédit d'À tous les garçons que j'ai aimés 3, baptisé Pour toujours et à jamais. De quoi faire patienter les nombreux fans en attendant sa sortie, prévue en 2021.