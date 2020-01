Lacrim saoulé par Jazz et Laurent : "Vous faites trop de bruit"

S'ils comptent plus de 4 millions d'abonnés, Jazz et Laurent n'ont pas que des amis. Fin décembre 2019, la maman de Chelsea et Cayden, en larmes, avouait avoir vécu "deux mois d'acharnement, de haine, de menaces" et suppliait les haters de laisser la "JLC Family" tranquille, alors qu'elle venait de perdre le bébé qu'elle portait dans son ventre : "Je vis un cauchemar, je n'en peux plus. (...) Je n'en peux plus. Je suis en train de craquer pour de vrai, alors je vous en supplie, laissez-moi tranquille. Ce qu'on me fait, ça s'appelle du harcèlement.".

Lacrim met en garde Jazz et Laurent

Aujourd'hui, c'est au tour du rappeur Lacrim de s'attaquer à eux. Lui aussi à Dubaï, le rappeur s'en est pris au couple de télé-réalité sur Snapchat : "Commence à me casser les c***** là ces influenceurs de mes deux. Dubaï pas Dubaï, arnaques pas arnaques, vos clashs de fions vous faites trop de bruits... Je vais commencer à me mettre sur vous. " Mais de quoi parle-t-il au juste ?