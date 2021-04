La Voie du Tablier : bientôt une suite, Netflix annonce une partie 2

La voie du tablier de retour ?

Le 8 avril dernier, Netflix a mis en ligne un nouvel anime maison au sein de son catalogue : La voie du tablier produit par le studio J.C. Staff (connu pour son travail sur Bakuman ou Food Wars !) et adapté du célèbre manga signé Kōsuke Oono, édité en France par Kana. Un projet qui était très attendu des fans, mais qui a également frustré tout le monde lors de sa sortie.

Et pour cause, seulement 5 épisodes - regroupant tout de même près d'une trentaine de scénettes différentes, sont actuellement disponibles sur la plateforme de streaming. Autant dire qu'il ne faut pas longtemps pour dévorer les aventures de Tatsu, cet ancien yakuza reconverti en homme au foyer pour les besoins de sa femme.

Netflix officialise une saison 2

De quoi comprendre que Netflix n'a pas été convaincu par le travail de Chiaki Kon (la réalisatrice) et n'a donc pas souhaité aller plus loin avec cet anime ? Pas du tout. Si l'animation de la série a de quoi surprendre (on vous explique tout ici), la plateforme semble véritablement emballée par cette adaptation originale. Aussi, la nouvelle a été confirmée ce week end par la version japonaise de Netflix : une partie 2 a été officiellement commandée.

Malheureusement, il faudra se montrer patient avant d'en savoir plus à ce sujet. A l'heure actuelle, on ne sait pas si cette suite a déjà été produite en secret ou non, ni combien d'épisodes la composeront et encore moins à quelle date elle sera mise en ligne. Les seules choses de sûres, c'est que le casting vocal de la partie 1 sera de retour et que de nouveaux personnages feront leurs apparitions.

Enfin, pour l'anecdote, sachez que les 5 petits épisodes qui composent cette partie 1 ont déjà couvert l'intégralité des 3 premiers tomes du manga. Or, à ce jour, seulement 7 tomes sont disponibles au Japon. Autrement dit, la future partie 2 pourrait être suivie d'une très longue pause ensuite.