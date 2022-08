La taille réelle de toutes les planètes du système solaire expliquée dans une vidéo bluffante

La vidéo a été créée par le scientifique et vulgarisateur britannique, ancien scientifique de la NASA et actuel employé de l'agence JAXA. O'Donoghue est spécialisé dans l'étude de l'atmosphère des planètes géantes comme Jupiter et Saturne, mais aussi des planètes extérieures à notre système solaire, les exoplanètes.

Sur ces images, on peut donc voir en version animée la taille des différentes planètes du système solaire et se rendre compte à quel point Jupiter, Saturne ou encore Neptune et Uranus sont énormes par rapport à la Terre. Et on ne parle même pas du soleil :