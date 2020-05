La réouverture des cinémas prévue pour juillet ? Franck Riester affirme "y travailler"

Après deux mois de confinement, les Français peuvent de nouveau se déplacer sans attestation (sauf pour des trajets de plus de 100km ou dans les transports parisiens aux heures de pointe). De nouvelles règles se mettent en place pour continuer à limiter la propagation du Coronavirus. Dans les départements verts, ce sont bientôt les restaurants et bars qui pourront rouvrir leurs portes : le Premier ministre Edouard Philippe a avancé la date du 2 juin.

Une réouverture des cinémas pas avant l'été ?

Les cinéphiles qui adorent découvrir des films au cinéma vont cependant encore devoir patienter avant de pouvoir retrouver leur ciné préféré. Interrogé par France Info ce mercredi 20 mai, le ministre de la Culture et de la Communication Franck Riester a expliqué que la date de réouverture n'était pas espérée avant "début juillet". "Nous travaillons à une réouverture des salles de cinéma début juillet. Mais il est encore trop tôt pour prendre une décision définitive." a déclaré le ministre, ajoutant qu'une décision à ce sujet sera prise "fin mai ou début juin".

Une réouverture fractionnée selon les zones ?

Quand la réouverture des cinémas sera décidée, les gérants des salles devront évidemment mettre en place des protocoles sanitaires stricts pour assurer la sécurité des spectateurs. On ne sait pour l'instant pas en quoi ils consistent mais on peut s'attendre à un nombre de places limité. Mais la réouverture se fera-t-elle à des dates différentes entre les départements en zone verte et ceux en zone rouge ? Franck Riester semble y être opposé, bien qu'aucune décision n'a pas été prise à ce sujet. "On sait que les salles de cinéma ont besoin de rouvrir en même temps partout en France parce que sinon, les coûts de distribution ne seraient pas amortissables par les exploitants." a-t-il expliqué.