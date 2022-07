La nuit sera longue : une saison 2 possible ? Un acteur donne son avis

Envie d'une série en espagnol qui tabasse ? Netflix a ce qu'il te faut ! Après La Casa de Papel et Qui a tué Sara, la plateforme a mis en ligne La nuit sera longue. Le pitch ? Le 24 décembre, un groupe tente de s'infiltrer dans une prison très sécurisée pour en extraire un tueur en série. Le directeur de la prison, Hugo, doit faire face à cette attaque qui va tout changer. Une série très sanglante qui mise sur l'action... et laisse la porte grande ouverte pour une suite.

Alberto Ammann (Hugo) est prêt pour une suite !

Pour l'instant, une possible saison 2 de La nuit sera longue n'est pas encore officiellement commandée par Netflix. Mais on dirait que l'équipe est chaude pour une suite. Interrogé par verTele!, Alberto Ammann qui joue Hugo a avoué que cette deuxième saison est "sur la table". "Il faut voir comment le public l'accepte. Je n'en ai aucune idée, je parle par ignorance, mais en tant que spectateur, j'aimerais bien. J'adore, c'est une super série et comme j'aime le genre, j'aimerais bien une deuxième saison." a-t-il expliqué, ajoutant qu'il était prêt à reprendre son rôle dès que possible.

Une chose est sûre, la série laisse la porte ouverte à une saison 2. Et vu le succès sur Netflix partout dans le monde, il n'est pas impossible que la plateforme veuille continuer l'aventure. Ne reste plus qu'à patienter pour savoir si la plateforme confirmera de nouveaux épisodes... ou pas !