La fin de Locke & Key, le spin-off fou de Game of Thrones... le top 10 des séries à voir en août 2022

Locke & Key saison 3

Les aventures sont presque terminées pour les Locke. Eh oui, la saison 3 de Locke & Key est la dernière mais ça s'annonce encore mouvementé pour Tyler, Kinsey, Bode et les autres. Ils vont devoir faire face au retour de Gideon, le soldat flippant vu dans les flashbacks, et devraient de nouveau se mesurer à Dodge. Auront-ils droit à leur happy end ? Rien n'est moins sûr...

Date de sortie : le 10 août sur Netflix.

Mes premières fois saison 3

Si vous avez envie de débrancher un peu votre cerveau en ce mois d'août, on a la solution parfaite : la saison 3 de Mes premières fois. Dans cette suite, Devi et Paxton vont enfin vivre leur amour au grand jour mais leur relation pourrait (déjà) être menacée par l'arrivée d'un nouvel élève. Sans oublier Ben qui pourrait ne pas avoir tout à fait lâché l'affaire avec Devi. Nous, on n'avait pas les mêmes problèmes au lycée...

Date de sortie : le 12 août sur Netflix.

A League Of Their Own

Si tu aimes le sport et les séries, Amazon Prime Video mêle les deux dans la série A League of Their Own, basée sur le film du même nom sorti en 1992. En 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, des femmes montent une ligue de baseball 100% féminine aux Etats-Unis. Au casting, on retrouve Abbi Jacobson, D'Arcy Carden, Chanté Adams ou encore Nick Offerman.

Date de sortie : le 12 août sur Amazon Prime Vidéo

Five Days at Memorial

Avec Five Days at Memorial, Apple TV+ se met à la série médicale. Cette minisérie est basée sur un livre de 2013 écrit par Sheri Fink, journaliste qui raconte le quotidien d'un hôpital de la Nouvelle-Orléans après le passage de l'ouragan Katrina. Vera Farmiga y incarne une médecin dans cette série dramatique qui va très certainement nous prendre aux tripes.

Date de sortie : le 12 août sur Apple TV+.

Brooklyn Nine Nine saison 8

Si tu attendais d'avoir l'intégrale de Brooklyn Nine Nine pour te faire (ou te refaire) la série, c'est bientôt possible. C'est le 13 août que Netflix met en ligne la 8ème et dernière saison de la comédie avec Andy Samberg. Cette dernière saison est celle des changements après la pandémie de Covid-19 et la mort de George Floyd. Départs à la retraite, changements de carrière, ça va bouger pour Jake et les autres.

Date de sortie : le 13 août sur Netflix.

She-Hulk : Avocate

Vous connaissez Hulk, joué par Mark Ruffalo dans le MCU, mais connaissez-vous la version femme ? Dans She-Hulk, on découvre le personnage Jennifer Walters, avocate de jour et She-Hulk la nuit. C'est la star d'Orphan Black, Tatiana Maslany, qui incarne l'héroïne de cette nouvelle série Marvel. Mark Ruffalo fera aussi une apparition, tout comme Benedict Wong (Wong dans Doctor Strange).

Date de sortie : le 17 août sur Disney+.

House of the Dragon

Game of Thrones ne vous manque pas ? Dommage, son spin-off arrive ! Oui, on est un peu méchants. Après une saison 8 un peu catastrophique, l'univers va tenter de nous séduire de nouveau avec House of the Dragon, qui se passe à Westeros mais 200 ans avant la guéguerre du Trône de Fer. On y découvrira les débuts de la Maison Targaryen et comment elle a plongé dans la guerre civile. Pour jouer les ancêtres de Daenerys, on retrouve Paddy Considine, Emma D'Arcy ou encore Matt Smith. C'est bon vous êtes hypés ?

Date de sortie : dès le 22 août, en US+24 sur OCS.