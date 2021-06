Good Omens saison 2 : surprise, David Tennant et Michael Sheen reviendront dans une suite

En mai 2019, Amazon Prime Video lançait sa nouveauté Good Omens, adaptée du roman du même nom (De bons présages en français) écrit par Neil Gaiman et le regretté Terry Pratchett. Près de deux ans plus tard, les fans de Crowley et Aziraphale ont donc droit à une bonne nouvelle puisque la suite est bel et bien en préparation. Les producteurs avaient pourtant expliqué que Good Omens était sensée être une mini-série et n'aurait pas de suite.

Good Omens de retour avec une saison 2

Et pourtant, Amazon Prime Video a bien décidé de donner une saison 2 à Good Omens. La nouvelle a été officialisée ce mardi 29 juin 2021 : la suite qui sera composée de six épisodes (comme la saison 1) entrera en tournage cette année en Ecosse. Côté casting, une seule certitude : David Tennant et Michael Sheen reprendront leurs rôles respectifs, ceux du démon Crowley et de l'ange Aziraphale.

Quelle suite pour Good Omens ?

Les fans de Neil Gaiman le savent, le roman Good Omens n'a jamais eu de suite. Si elle était bien en préparation, le décès de Terry Pratchett en 2015 a mis ce projet en stand-by. Mais les deux auteurs avaient planifié le possible second roman. C'est donc à partir de cette base que la saison 2 sera créée, 31 ans après la publication du roman. Pour rappel, à la fin de la saison 1, Crowley et Aziraphale ont empêché l'apocalypse. Selon The Hollywood Reporter, la suite verra les deux personnages revenir à la vie "normale" jusqu'à ce qu'un messager leur fasse par d'un nouveau mystère.

Après la saison 1 de Good Omens, David Tennant (vu aussi dans Broadchurch) et Michael Sheen (Prodigal Son) s'étaient retrouvés pour la série Staged, tournée à distance pendant la pandémie, où ils jouaient leurs propres rôles. Deux saisons ont été diffusées en Angleterre.