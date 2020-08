La Daronne : avant la sortie du film, passez réellement commande auprès d'Isabelle Huppert

Isabelle Huppert en baronne de la drogue

C'est le 9 septembre prochain que le film La Daronne signé Jean-Paul Salomé débarquera au cinéma. Portée par Isabelle Huppert, cette comédie déjantée verra l'actrice se glisser dans la peau de Patience Portefeux, une interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Le twist ? Lassée de ce travail peu reconnu, elle décidera de passer de l'autre côté de la barrière en récupérant une cargaison de drogue évaporée dans la nature et de devenir la véritable Daronne de Belleville.

Comme vous pouvez le découvrir dans la bande-annonce, Isabelle Huppert se prêtera au jeu comme jamais et nous offrira une interprétation de baronne de la drogue à la fois géniale et improbable. Alors évidemment, on sera loin du terrible Walter White de Breaking Bad, mais on peut déjà s'attendre à des moments mémorables à l'écran.

Contactez directement La Daronne par téléphone

Et afin de nous mettre dans l'ambiance d'une telle comédie avant sa sortie en salles, les producteurs de La Daronne ont eu une idée absolument brillante. Au programme ? Ils ont tout simplement créé la véritable ligne téléphonique du personnage d'Isabelle Huppert, ce qui nous permet aujourd'hui de "passer commande" auprès d'elle. Oui, si vous avez une faveur particulière à lui demander, n'hésitez pas à composer le 01.86.47.13.54. Vous verrez, vous ne serez pas déçu du voyage...

La Daronne sortira le 9 septembre au cinéma.