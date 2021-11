La Chronique des Bridgerton saison 2 : le tournage est terminé, date de sortie en approche ?

Des épisodes de la saison 2 déjà montés

Mais ce n'est pas tout, il a également été confirmé que la post-production de cette saison 2 était déjà dans un état très avancé. Et pour cause, les membres du casting de la série ont récemment pu assister à la projection du premier épisode de cette suite, ce qui laisse entendre que le montage est particulièrement bien enclenché pour le reste. Est-ce que 2 mois suffiront véritablement aux monteurs pour tout boucler dans les temps ? Rendez-vous l'an prochain pour le savoir, mais on peut y croire de plus en plus !

Par ailleurs, après les premières photos dévoilées, cette diffusion privée nous laisse désormais espérer la mise en ligne d'un premier trailer dans les semaines à venir. Vivement !