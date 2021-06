La Casa de Papel Experience : le jeu immersif arrive (enfin) en juillet 2021, toutes les infos

Si vous n'êtes pas encore au courant, la date de sortie est tombée : la première partie de la saison 5 de La Casa de Papel arrive le 3 septembre et la deuxième partie, le 3 décembre 2021, sur Netflix. Cette dernière saison s'annonce explosive et riche en émotions. En attendant la diffusion, la Monnaie de Paris nous met en conditions avec un jeu immersif totalement inédit et hors du commun, La Casa de Papel Experience. Il devait être lancé en avril 2020 puis en octobre 2020, mais à cause de la crise sanitaire, son ouverture est finalement repoussée au 31 juillet 2021 !

Rejoignez La Casa de Papel Experience !

Vous avez donc encore un peu de temps pour vous préparer à participer à l'un des plus grands braquages de l'histoire. N'oubliez pas votre combi rouge et votre masque de Dali ! Pour en savoir plus, les joueurs "se retrouveront plongés dans une toute nouvelle intrigue" basée sur La Casa de Papel explique Netflix dans un communiqué. Ils devront faire preuve d'ingéniosité et de courage pour réussir à forcer la chambre forte de la Monnaie de Paris.

"Des effets visuels époustouflants et des rebondissements inattendus" attendent aussi les participants durant La Casa de Papel Experience. Si vous avez envie de tenter votre chance, l'ouverture de la billetterie est prévue le 8 juin à 12h sur le site officiel de l'événement et l'application Fever, plateforme qui le co-produit avec Netflix. Vous pouvez déjà vous inscrire sur la liste d'attente si vous voulez. Le tarif ? 32 euros. En tout cas, Lisbonne (Itziar Ituno) est déjà prête à vous accueillir dans la célèbre bande de braqueurs.