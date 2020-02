La Casa de Papel Experience : participez au plus grand braquage de Paris !

Vous avez toujours eu envie de voir ce que ça faisait d'être un braqueur de La Casa de Papel, comme Berlin, Nairobi, dont le retour dans la saison 4 reste encore incertain, Tokio et Rio ? Ça tombe bien, on a ce qu'il vous faut. Netflix et Fever vous préparent un événement spécial lancé "simultanément dans trois grandes villes à travers le monde : Madrid, São Paulo et.. Paris". La Casa de Papel Experience se déroulera au Palais de Las Alhajas, la Banque de São Paulo et la Monnaie de Paris.

Plongez au coeur de La Casa de Papel Experience

Mais en quoi consiste ce projet ? Pour la première fois, les deux plateformes vous proposent de vous glisser dans la peau des personnages de La Casa de Papel en participant à "une expérience immersive au cours de laquelle ils pourront vivre le premier braquage international inspiré" du show d'Alex Pina. Plutôt cool, non ?

Attendez la suite ! Durant 1h, 30 personnes, divisées en trois groupes de dix durant 20 min, puis de minimum 6, deviendront "membres du groupe de voleurs le plus populaire du moment" et se retrouveront au coeur de scènes réalisées avec des effets spéciaux et des acteurs. Les joueurs pourront aussi découvrir la création des décors de la série.

Mais avant de commencer la partie, ils assisteront à un pré-show de 15-20 minutes "pour présenter les participants". Et après l'effort, le réconfort puisqu'à la fin du jeu, vous aurez l'occasion d'acheter des souvenirs, des boissons et des cocktails spéciaux. À Paris, La Casa de Papel Experience aura lieu du 1er mai au 6 septembre 2020. Le prix du billet est de 36,5 euros, ça se passe par ICI pour en acheter. Vous êtes prêts ?!