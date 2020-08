La Casa de Papel Experience : passez en mode Tokyo ou Rio dans le jeu immersif

Jouez la comme les braqueurs de La Casa de Papel

Vous rêvez de faire un braquage comme Le Professeur ou El Profesor si vous matez les épisodes en VOST (Álvaro Morte) ? Vous aussi vous avez envie de faire partie du gang de Tokyo (Ursula Corberó), Rio (Miguel Herran), Nairobi (Alba Flores), Denver (Jaime Lorente) et les autres ? Alors c'est votre jour de chance ! Grâce à La Casa de Papel Experience, vous allez pouvoir vous prendre pour un des célèbres braqueurs de la série Netflix sans risque la prison ! Alors que les premières images de la saison 5 de La Casa de Papel ont été dévoilées, le jeu en totale immersion ouvre en octobre 2020 à Paris.

Votre but ? Récupérer l'or de la Monnaie de Paris (au 11 quai de Conti, dans le 6ème arrondissement parisien). Et attention, une fois entrés et le butin volé, il faudra réussir à sortir. Pour ce faire, vous serez entourés d'acteurs et de fans en costumes comme dans La Casa de Papel. Un show unique et riche en action, avec un scénario inédit, des effets spéciaux comme dans la série espagnole (fusillades, cascades...) et plein de surprises. Vous allez enfin faire partie du gang des braqueurs ! Alors à vos masques et à vos combis rouges, parce que ça va être une expérience de ouf.

Un jeu complètement sûr grâce à des mesures sanitaires

Pour rappel, La Casa de Papel Experience devait commencer en avril 2020. Mais le lancement du jeu a été décalé à cause de la pandémie de coronavirus. Et le Covid-19 étant toujours présent, des mesures de sécurité sanitaire ont été adaptées. L'expérience se fera aussi avec une capacité ajustée. Comme ça, vous pourrez profiter à 100% en restant safe. Les organisateurs de l'event ont d'ailleurs précisé dans le communiqué de presse : "Au cours des derniers mois, nous avons travaillé sur l'adaptation de l'expérience aux nouvelles mesures de sécurité sanitaire tout en veillant à ce que l'événement soit aussi spectaculaire que prévu".

Si vous avez envie de tester La Casa de Papel Experience, n'oubliez pas de réserver votre billet à l'avance en cliquant ici.