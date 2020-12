La Belle et le Clochard : 5 secrets sur le film d'animation culte de Disney

La scène du baiser avec les spaghettis à la bolognaise a failli ne pas se faire

La Belle et le Clochard, qui a eu droit à un remake sur Disney+, aurait pu être très différent. En effet, la scène mythique de baiser entre Lady et Clochard a failli ne pas voir le jour. C'est la célèbre séquence où les amoureux canins mangent un plat de spaghettis à la bolognaise. Tony et Joe, respectivement propriétaire et chef du restaurant italien, leur chantent la sérénade pour cette soirée ultra romantique qui se finit sous les étoiles. Et alors qu'ils savourent leurs boulettes de viande, Lady et Clochard, sans faire attention, mangent le même spaghetti... jusqu'à s'embrasser ! Par manque de temps, Disney a failli abandonner cette scène. Mais l'animateur Frank Thomas a choisi de la réaliser en travaillant tout seul dessus.