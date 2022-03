L'ultimatum : on se marie ou c'est fini, la nouvelle télé-réalité WTF de Netflix se dévoile

Les couples sont souvent mis à rude épreuve dans les émission de télé-réalité de Netflix. On a déjà pu s'en rendre compte dans Séduction haute tension, L'amour cash, Are you the one ? ou plus récemment dans la saison 2 de Love is Blind, qui s'est terminée le 25 février 2022. Beaucoup critiquée suite à la diffusion, Danielle, l'une des candidates du programme, s'est d'ailleurs plaint du montage sur son compte Instagram. Pas de quoi arrêter les créateurs de l'émission qui vont prochainement lancer une nouvelle télé-réalité sur la plateforme de streaming, et on peut dire que le concept est surprenant !

Mariage ou rupture, un choix difficile pour les participants...

Dans L'ultimatum : on se marie ou c'est fini, six couples viennent tester leur relation. Dans chaque duo, une personne rêve de se marier, alors que l'autre est beaucoup moins emballée. Ils participent donc au programme pour vérifier si leur couple a vraiment de l'avenir. Mais pour cela, ils devront passer trois semaines avec un membre du sexe opposé qui participe aussi à l'émission de son côté pour tester son propre couple. À la fin de l'expérience, ils devront donc décider s'ils veulent dire oui pour le meilleur et pour le pire à leur partenaire actuel ou s'ils préfèrent s'engager dans une nouvelle relation avec la personne rencontrée sur le tournage...

Il y aura en tout 8 épisodes. Les premiers seront disponibles le 6 avril 2022 et les autres une semaine plus tard. Au programme : rires, pleurs, belles retrouvailles et déchirements... Le cocktail parfait pour une télé-réalité réussie ! On a hâte de voir ça !