10 couples parfaits 5, Les princes... "Tout est faux", un candidat massacre la télé-réalité française

Tom Brusse critique les coulisses de la télé-réalité

Peu connu en France, Tom Brusse est une vraie star en Espagne. Il a participé à plusieurs émissions de télé-réalité et est même devenu chroniqueur et animateur télé. Dans l'hexagone, il s'est principalement fait connaitre en 2018 en participant aux Princes de l'amour 6 en tant que prétendant de Cynthia Khalifeh. Puis, après s'être éloigné des programmes du genre, il est réapparu le 3 janvier 2022 dans la cinquième saison de 10 couples parfaits.

Une nouvelle aventure importante pour le jeune homme, puisqu'il y a fait la rencontre de Sarah Lopez avec qui il vit désormais le grand amour. Pourtant, si tous les deux sont fous amoureux aujourd'hui et doivent cette belle histoire à la télé-réalité française, Tom Brusse vient de violemment en critiquer les coulisses. Dans une interview accordée à blastingnews il a déclaré que tout était faux dans ces émissions.

"C'est surjoué !"

"En France, tout est enregistré à l'avance et tout est séquencé. Ils prennent ce qui les intéresse, a-t-il dans un premier temps balancé. Par exemple, si tu as envie de faire quelque chose, tu dois attendre que les caméras arrivent, donc ce n'est pas du spontané."

Un vrai choc pour le candidat qui n'avait encore jamais connu ça ailleurs, "En Espagne, tout est spontané et en direct. Il y a trois prime-times par semaine, il y a les débats, donc c'est beaucoup d'interactions avec le public. Et les audiences, c'est des millions et des millions [de téléspectateurs] avec de très très grosses productions".

Des candidats à la recherche du buzz avant tout

Aussi, il l'a révélé, il n'a pas été surpris par la récente déprogrammation des Princes de l'amour 9 et des faibles audiences de 10 couples parfaits 5. Selon lui, tout cela serait causé par le manque de sincérité des candidats à l'écran. "C'est surjoué ! Les candidats font de la télé pour le buzz. Ils ne sont pas eux-mêmes, tout est faux et personne ne recherche l'amour, a-t-il déploré. C'est pour ça que les audiences baissent, les gens savent très bien que ce n'est que du fake, donc il n'y a aucun intérêt à regarder ce genre d'émissions".

Puis, il l'a également ajouté, les productions ne sauraient pas gérer les castings. "Le public a aussi envie de voir de nouvelles têtes, a rappelé Tom Brusse. Dans les émissions de télé-réalité françaises, soit c'est toujours les mêmes têtes, soit les nouveaux ne sont pas mis en valeur. Moi j'ai fait quatre Télé-réalités en moins de 2 ans en Espagne, mais je suis le seul".

Reste désormais à savoir si son message sera entendu et comment réagiront les productions...