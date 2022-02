Love is Blind saison 2 : critiquée, Danielle tacle le montage et rétablit la vérité sur une séquence

Les couples de Love is Blind 2 ont-ils fini mariés ou séparés ? La réponse, c'est pour bientôt ! On va enfin découvrir la fin de l'aventure de Salvado et Mallordy, Natalie et Shayne ou encore Iyanna et Jarrette dans le dernier épisode de la télé-réalité de Netflix. Autre couple de la série ? Danielle et Nick. Dans un épisode, la candidate a semblé ultra jalouse lors d'une soirée. Mais ce n'est pas tout à fait ce qu'il s'est passé.

Danielle explique ce qu'il s'est passé au Mexique

C'est sur son compte Instagram que Danielle a voulu dire sa vérité sur une séquence de Love is Blind saison 2 qui fait parler. La candidate a été victime de critiques après une séquence au Mexique et a dévoilé qu'elle n'était pas simplement jalouse. Dans son long post, Danielle confie avoir été victime d'une attaque de panique. "L'histoire vraie est que j'ai parlé à Nick d'une expérience traumatisante qui m'est arrivée à l'université avant de l'encourager à aller à la soirée sans moi pour nous représenter." a-t-elle d'abord écrit.

La candidate ajoute que, par la suite, elle a trop cogité sur cette discussion et a "commencé à revivre cet événement". "Ça m'a déclenché une attaque de panique et je suis allée dans le placard pour que personne ne me voit. J'ai aussi regardé dehors. Ce n'est pas parce que j'étais jalouse mais parce que j'avais besoin de soutien et je voulais voir quand Nick allait revenir" confie-t-elle avant d'ajouter : "Nick ne savait pas ce qui s'était passé mais quand il l'a appris, il m'a beaucoup soutenue et nous avons tourné la page."