L'horoscope de la semaine du 24 octobre 2022 : ça pue la période pourrie pour ce signe...

Les vacances de la Toussaint commencent mais tous ne vont pas avoir la chance de se reposer cette semaine. En particulier les Taureaux qui vont devoir sortir les rames et retrouver rapidement la motivation pour tenir le coup pour les prochains jours. Et pour les autres ? A vous de le découvrir :

L'horoscope de PRBK pour la semaine du 24 octobre 2022

Bélier : Au fond de toi, tu sais ce que tu ressens, et pourtant, tu t'obstines à fermer les yeux. Essaye de comprendre pourquoi tu agis comme ça, et peut-être que tout rentrera dans l'ordre.

Taureau : Après un week-end un peu maussade, tu n'as pas la tête à reprendre le boulot. Rien ne te motive réellement, et l'approche de l'hiver n'est pas vraiment là pour te remonter le moral. Courage !

Gémeaux : Tu viens de franchir un grand pas dans cette relation et tu es prêt à t'engager un peu plus. Que le lien qui vous unit soit amical, amoureux ou professionnel, tu en sortiras plus épanoui(e) que jamais.

Cancer : Cette semaine, tout te paraîtra plus simple. Tu te sentiras comme sur un petit nuage. Pas de prise de tête en vue, ni de déception, rien ne pourra t'arrêter. Peut-être le moment de te lancer ?

Lion : Tu es (enfin) prêt(e) à t'ouvrir un peu plus à cette personne. Tu as compris que ta carapace n'était pas nécessaire avec d'elle, et vous pourrez pleinement profiter de vos petits moments à deux.

Vierge : Quelqu'un de ton cercle proche te déçoit de plus en plus, mais tu n'oses pas lui en parler. Parfois, il est important de se rendre compte quand une personne n'est plus faite pour toi. Courage !

Balance : Entre nous, tu le sais, ton crush pour cette personne ne fait que grandir. Il serait peut-être temps de faire un pas vers elle, histoire de voir si c'est réciproque, non ?

Scorpion : Tu as besoin d'amouuuur, et ces prochains jours, tu risques de faire une rencontre très intéressante. Si tu es déjà en couple, ta moitié est (très probablement) la bonne personne pour toi...

Sagittaire : Cette semaine, tu vivras pour toi, rien que pour toi. On t'autorise à être égoïste car, par moment, il est important de se rappeler sa juste valeur.

Capricorne : Un seul mot d'ordre cette semaine : nouveauté ! Tu as besoin de retrouver ce frisson d'excitation quand tu rencontres une nouvelle personne, alors lance-toi, c'est peut-être le bon moment...

Verseau : Petit coup au moral car, on le sait, tu n'arrives pas à ne plus penser à cette personne. Il faut que tu te changes les idées et que tu arrives à réaliser que sans elle, tu te porteras bien mieux !

Poissons : Tu as cette douce impression d'avoir enfin trouvé ta voie. Tu te sens à ta place, auprès des bonnes personnes. Profites-en donc pour lâcher un peu prise, ça te fera du bien !