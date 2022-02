L'Auberge espagnole : 5 acteurs de retour dont Romain Duris dans la série Salade Grecque, le casting confirmé

Saga culte du cinéma français avec ses trois films sortis entre 2005 et 2013, L'Auberge espagnole n'a pas dit son dernier mot. En 2019, on apprenait que Cédric Klapisch planchait sur une suite en série, un projet ensuite confirmé notamment début 2021 lors de la conférence d'Amazon Prime Vidéo où la plateforme présentait ses productions françaises. Non, le projet n'est pas mort ! Loin de là puisque le casting vient d'être annoncé.

Les enfants de Xavier et Wendy joués par...

Cette suite en série intitulée Salade Grecque se déroule 20 ans après l'action de L'Auberge espagnole et est centrée sur Tom et Mia, les enfants de Wendy et Xavier, qui se lancent dans une nouvelle aventure à Athènes, selon le communiqué dévoilé ce mardi 1er février 2022 par Amazon Prime Video.

La plateforme dévoile aussi une première image du casting avec les deux acteurs retenus pour jouer Tom et Mia : Aliocha Schneider et Megan Northam. Le premier est un acteur franco-canadien de 28 ans, vu en 2021 dans Germinal mais aussi dans la série Vampires sur Netflix. Megan Northam, elle, a joué dans le film Les passagers de la nuit.