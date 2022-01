L'Attaque des Titans : un pack spécial intégré à Call of Duty : Vanguard et Warzone Pacific

Un pack pensé pour les fans

En parlant de nouvelles armes, préparez-vous également à jouer avec la mitraillette 'Historia' (décrite comme "idéale pour les opérateurs qui aiment aller au contact et qui veulent envoyer des tirs au jugé précis tout en sprintant") et le fusil d'assaut 'Malédiction d'Ymir' (décrit avec "un recul horizontal quasi nul, une portée effective et une vitesse des balles proches du maximum, prodigieux à longue distance"), qui seront utilisables un peu partout dans Warzone Pacific et dans les modes Multijoueur et Zombies de Vanguard.

Pour la petite anecdote, si n'importe quel opérateur pourra utiliser ces armes, sachez que c'est le sergent Daniel de l'unité Hellhounds qui sera entièrement équipé pour le combat avec un magnifique costume inspiré par celui du Bataillon du capitaine Livaï Ackerman. De même, sachez que ce pack proposera en bonus quelques clins d'oeils aux fans de Shingeki no Kyojin avec la présence d'un "porte-bonheur 'Gardien du secret'" en forme de clé pour déverrouiller les mystères du monde, l'emblème 'Ailes de la liberté' porté avec fierté par les membres des Bataillons d'exploration et un autocollant 'Patate chaude', dédié à la mémoire d'un personnage très spécial". Que demander de plus ?