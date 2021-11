Call of Duty : Vanguard - découvrez toutes les nouveautés du jeu grâce à l'Aftermovie du Stream

Après des mois d'attente, c'est le 5 novembre 2021 que Call of Duty : Vanguard, le nouvel opus de la célèbre franchise de jeux vidéo, est sorti sur toutes les consoles et PC. Et comme on pouvait s'en douter, les équipes d'Activision ont bossé comme jamais en coulisses afin de nous offrir un storytelling aussi surprenant que réjouissant, qui a déjà conquis Michou et Inoxtag !

Les nouveautés de Call of Duty : Vanguard dévoilées

Et ce n'est pas l'équipe du Stream qui nous contredira. A l'occasion d'une émission spéciale intitulée LeBriefing, Maxildan, Xari, Jiraya, mais aussi Rivenzi, Lowan et Kao, se sont réunis pendant près de deux heures dans le but de nous présenter toutes les nouveautés du jeu, que ce soit au niveau de son gameplay ou des missions proposées.

Au programme ? Comme vous pouvez le découvrir dans la vidéo "Aftermovie" présente dans notre diaporama, toutes les nouveautés ont été dévoilées et disséquées. Que ce soit les nouveaux décors destructibles afin d'apporter un peu plus de réalisme, un mode zombie repensé avec une nouvelle histoire et de nouveaux pouvoirs, ou encore la présence de bonus exclusifs sur Playstation 4 et 5 (rangs déblocables sur le Battle Pass, des bonus XP à décrocher grâce à vos potes...), rien n'a été oublié par les chroniqueurs, et vous n'aurez plus aucune raison de ne pas ajouter ce jeu sur votre liste de Noël !

Call of Duty : Vanguard est disponible sur PS4, PS5, PC, Xbox One et Series X|S.