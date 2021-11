Call of Duty : Vanguard : Michou fait le show avec Inoxtag et Camille Combal pour la sortie du jeu

Call of Duty : Vanguard célébré par les streamers

C'est le 5 novembre 2021 qu'Activision a dévoilé son nouveau bébé : Call of Duty : Vanguard. Un événement très attendu des gamers, qui a été fêté comme il se doit par de nombreux influenceurs. Pendant 4 jours, Michou, Domingo, Just Riadh et de nombreux autres streamers, se sont en effet réunis sur Twitch et YouTube afin de se lancer dans des lives mémorables autour du jeu vidéo.

Sous le nom de campagne "RadioVanguard", ces célèbres soldats ont profité de ces différentes plateformes pour présenter dignement ce nouvel opus de la cultissime franchise, mais également l'explorer en long, en large et en travers afin de nous faire découvrir les différents modes de jeu et ses révolutions au niveau du gameplay. De quoi nous offrir des parties aussi folles que mémorables, et nous rappeler à quel point Call of Duty reste le maître du genre.

Michou fait le show avec ses potes

Et ce n'est clairement pas Michou qui nous contredira. Le YouTubeur - et actuel candidat de Danse avec les stars 2021 auprès de Elsa Bois, s'est offert une soirée de légende sur sa propre chaîne. A l'occasion d'un live de plusieurs heures, le pote de Inoxtag - qui était entouré de nombreux guests incroyables (LeBouseuh, L'Algérino, Camille Combal, Sam's), nous en a mis plein les yeux, notamment en 3x3.

Comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama avec une vidéo best of de cette soirée, la mauvaise foi était au rendez-vous et a donné lieu à un festival de vannes absolument magiques, "Je joue contre des bots", "Tu tires sur personne", "L'Algé c'est un PNJ". Oui, Michou et sa bande se sont lâchés comme jamais et nous ont clairement donné envie de les rejoindre et de nous défouler avec eux en ligne !

Call of Duty : Vanguard est disponible sur PS4, PS5, PC, Xbox One et Series X|S.