L'Attaque des Titans entre dans le Livre des Records pour une raison très spéciale

Après avoir déçu une partie des fans de L'Attaque des Titans avec la conclusion de son manga, Hajime Isayama a créé l'exploit d'intensifier leur déception en tentant pourtant d'améliorer cette fin avec l'ajout de quelques pages supplémentaires censées apporter plus de cohérence à l'ensemble. Malgré tout, ce n'est pas pour cette étonnante performance que son oeuvre vient d'entrer dans le Livre des Records.

C'est bien la taille qui compte pour SNK

L'annonce vient d'être officialisée, si Shingeki no Kyojin a désormais sa place dans le célèbre Guinness Book, c'est grâce à une idée de génie des patrons de Kodansha. Et pour cause, afin de jouer sur le côté géant/titan de cette histoire, la maison d'édition japonaise a récemment imaginé une version collector des premiers chapitres du manga, imprimée avec soin par Tosho Printing.

Au programme ? Ce sont 100 exemplaires d'une taille de 1 mètre de haut pour 70 centimètres de large, et d'un poids estimé à 13,7 kg, qui ont récemment été publiés et vendus pour 165 000 yens (1236€). De fait, à travers cette idée totalement folle - cette édition est 6 à 7 fois plus grande qu'un manga classique, L'Attaque des Titans a désormais le droit au titre de "plus grande bande-dessiné publiée au monde". On vous laisse admirer le rendu aussi improbable que génial ci-dessous et on croise les doigts pour que Pika Edition fasse la même chose en France !

Pour la petite anecdote, comme le rapporte ANN, sachez que ce record était précédemment tenu par une oeuvre brésilienne. En effet, la BD Turma da Mônica (Panini Brasil) signé Mauricio de Sousa Produções était entrée dans l'histoire en 2018 avec une édition de 94 centimètres de hauteur et 61 centimètres de largeur.