L'amour est dans le pré : deux prétendants finissent en couple... dans la version belge !

Si, dans la saison 16 de L'amour est dans le pré, Hervé et Stéphanie ont amusé, ému et gêné les téléspectateurs, en Belgique, c'est un autre agriculteur qui fait parler de lui pour une toute autre raison. Nicolas, 38 ans, cherche l'amour et avait convié plusieurs hommes pour les speed-datings. Parmi eux, il avait sélectionné trois profils... sauf que deux d'entre eux ont en fait eu un coup de foudre l'un pour l'autre. Une situation totalement inédite.

Deux prétendants se mettent en couple après le speed-dating

On connaissait les deux agriculteurs qui se mettent en couple mais la version belge d'ADP, diffusée chaque dimanche sur RTL-TVI et animée par Sandrine Dans, a fait mieux. Hier, dimanche 28 novembre, les téléspectateurs belges ont fait une découverte inattendue : venus pour séduire Nicolas, Sébastien et Rémy, deux prétendants, ont annulé leur venue à la ferme... car ils se sont mis en couple ! Lors des speed dating, ils ont en fait eu un vrai coup de foudre l'un pour l'autre. "On n'a vu Nicolas que cinq minutes. Quelque part, c'était très court. Et nous, on a beaucoup discuté, on partage les mêmes passions, l'élevage, les chevaux, le sport. En une journée, c'est quand même long. On apprend à se découvrir, à se connaître" a expliqué Sébastien comme on peut le voir en vidéo sur le compte Facebook de l'émission. Celui qui avait fait le voyage depuis la Suisse est donc bien reparti avec l'amour !

Contactée par DHNet.be, la rédactrice en chef de la version belge de L'amour est dans le pré a souligné une situation inédite et assure que les deux amoureux ont directement contacté la production pour les informer de ce retournement de situation. "Rémy et Sébastien nous ont contactés après le speed dating pour nous expliquer la situation. Directement, on a appelé Nicolas pour lui dire qu'ils ne viendront pas. Ça a été un petit choc quand il a appris la nouvelle." a confié Julie Netens. Au final, Nicolas n'aura qu'une chance de trouver l'amour puisqu'un seul prétendant, Giuliano, va le rejoindre à la ferme.