Kyan Khojandi papa : sa grande annonce, forcément drôle, avec le sexe et le prénom du bébé en bonus

Kyan Khojandi s'est fait connaître du grand public en 2011 dans la mini-série à succès Bref, sur Canal+. Il y a quelque temps, il avait d'ailleurs ouvert la porte à un retour avec de nouveaux épisodes. Depuis, l'humoriste cartonne avec ses spectacles et il a réalisé une autre mini-série qui a cartonné : Bloqués, avec Gringe et Orelsan. Depuis peu, il participe aussi au retour du Studio Bagel. Il a sa propre émission, intitulée Hot Ones, dans laquelle il interroge des célébrités tout en leur faisant gouter des sauces de plus en plus épicées.

"J'ai trouvé MA femme parfaite"

Si tout va pour le mieux côté professionnel, celui qui n'a pour le moment pas pour projet de sortir une adaptation au cinéma de Bref est également très heureux côté coeur. "C'est beau l'amour parce que tu replonges, une fois tu n'y crois plus et après tu y crois de nouveau. Maintenant, je suis marié et j'ai trouvé la femme parfaite. J'ai trouvé MA femme parfaite" a-t-il déclaré en décembre dernier sur France TV Slash, tout en gardant secrète l'identité de sa chérie.

Kyan Khojandi est papa

En effet, l'humoriste est très discret sur sa vie privée. Mais, ce jeudi 28 juillet 2022, il a fait une entorse à sa règle en annonçant une nouvelle très personnelle à ses fans. Et pas n'importe laquelle ! Kyan a publié un texte aussi drôle qu'émouvant sur Instagram pour annoncer qu'il était devenu papa.