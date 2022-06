Koh Lanta : les gros changements décidés par la prod pour empêcher la triche, ça ne rigole plus du tout !

Si les producteurs de Koh Lanta avaient eu vent de cas de triche sur le tournage de l'édition La Légende diffusée en 2021, ils ont en revanche découvert son ampleur au moment de la diffusion et des enquêtes publiées dans la presse. Problème ? Cela s'est donc fait APRES l'enregistrement de la saison Le Totem Maudit, actuellement diffusée sur TF1.

Nouvelles mesures anti-triches pour Koh Lanta

Aussi, comme vient de l'annoncer Alexia Laroche-Joubert (présidente d'Adventure Line Productions), c'est dans la prochaine édition de l'émission - qui n'est toujours pas entrée en tournage, que d'importantes mesures anti-triches seront mises en place afin de décourager les candidats les plus malhonnêtes.

"Nous allons renforcer la sécurité avec des gardiens sur le lieu de tournage du Conseil, et nous aurons toujours nos bateaux à proximité des camps, a-t-elle ainsi annoncé au Parisien. Je peux déjà vous dire que nous ne serons pas confrontés à la même problématique, car nous ne tournerons pas dans une zone francophone et il sera plus compliqué de rentrer en contact avec des autochtones."

Alexia Laroche-Joubert toujours déçue

Une stratégie efficace ? Oui et non. Comme le rappelle le journal, "On peut aussi demander un steak en anglais". Malgré tout, la productrice l'a confessé, ce cas de triche dans La Légende reste exceptionnel dans l'histoire du programme. Selon elle, il a surtout été le fruit d'une trop forte confiance accordée aux participants.

"Cette histoire a été pour nous une vraie déception. On ne s'attendait pas, en plus, qu'elle vienne de gens qui avaient un pacte moral, à la fois avec nous et avec les téléspectateurs, qui les ont aimés et soutenus depuis des lustres", a-t-elle déploré. Autrement dit, sans passif avec les équipes, désormais aux aguets, les nouveaux aventuriers auront du mal à amadouer qui que ce soit.

Les tricheurs sont prévenus.