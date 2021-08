Koh Lanta - La Légende : des candidats pas naturels et trop calculateurs ? Laurent Maistret déçu

Une version All Star sous tension

Oubliez la rentrée scolaire, la date la plus importante à retenir est la suivante : le 24 août 2021. Qu'y a-t-il ce jour-là ? C'est le retour de Koh Lanta sur TF1. Et pour l'occasion, c'est une édition All Stars baptisée "La Légende" qui nous sera proposée, portée par 20 candidats emblématiques de l'émission.

Une version spéciale de ce cultissime jeu d'aventure qui, si l'on en croit les premières révélations, nous réserve du très grand spectacle à l'écran. Ainsi, après les confessions de Jade Handi, Clémence Castel et Coumba Baradji qui ont récemment assuré que les femmes s'étaient menées une véritable guerre sur l'île, au point de dégoûter plusieurs candidates, c'est désormais au tour de Laurent Maistret de laisser entendre que le tournage n'avait pas ressemblé aux précédents.

L'édition la plus difficile de Koh Lanta ?

Au micro de Télé-Star, le gagnant de Koh-Lanta : La Nouvelle Édition (2014) a dans un premier temps révélé que le niveau du jeu a été impressionnant, "J'ai trouvé [ce Koh Lanta] beaucoup plus difficile, parce que les aventuriers ne faisaient pas d'erreur. Ils étaient bons dans le social, sur le camp, dans les épreuves, donc il fallait trouver les bons arguments pour les éliminer."

Selon lui, étant donné que les aventuriers étaient déjà familiers de la mécanique de l'émission, il était compliqué pour chacun de se laisser prendre au piège des stratégies ou de se faire avoir sur les épreuves, "Normalement, c'est facile, je vote pour untel parce qu'il est nul dans les épreuves, parce qu'il s'isole, parce qu'il n'est pas bon sur le camp, mais là, tout le monde était complet et c'est là que la stratégie intervenait."

Des candidats peu naturel ?

Une bonne nouvelle ? De quoi s'attendre à vibrer comme jamais devant notre télévision ? Oui, mais attention. Laurent Maistret a également tenu à avertir les téléspectateurs, le problème quand les candidats connaissent parfaitement le fonctionnement d'un tel programme, c'est que le naturel peut rapidement se perdre en chemin. Et visiblement, certaines personnes n'auraient pas été totalement elles-mêmes sur l'île et auraient commencé à réfléchir à l'envers.

"J'avais peur que les gens fassent trop attention à leur image, qu'ils se disent 'On ne va pas voter pour lui parce que tout le monde l'aime'", a dévoilé l'aventurier, qui a ensuite soufflé, "Mes peurs ont-elles était confirmées ? Oui et non. Certains faisaient beaucoup attention à leur image, ce qui m'a un peu déçu. Je les comprends mais en termes de jeu... (..) J'espérais que les gens fassent du jeu, prennent du plaisir à faire Koh-Lanta, à faire de la stratégie. J'espérais qu'il y ait de la personnalité." Autant dire que si vous n'aimez pas les calculs, vous risquez d'être rapidement saoulé.

Il faudra tout de même attendre la diffusion pour découvrir comment cela se répercutera réellement sur le déroulement du jeu, mais on est forcément intrigué.