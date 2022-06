Koh Lanta : "Ce n'est plus aussi pur", Claude Dartois tacle le jeu et refuse tout retour

Si Claude Dartois avait été élu grand vainqueur de Koh Lanta : La légende en 2021 par les aventuriers de cette édition spéciale, sa victoire avait finalement été annulée par TF1, la faute à des accusations de tricherie sur l'île. Souvenez-vous, lui et d'autres participants étaient soupçonnés d'avoir trouvé de la nourriture auprès des habitants locaux. Une situation frustrante, capable de le motiver à tenter l'aventure une cinquième fois pour officialiser son résultat ET laver son image ? A priori, la réponse est "non".

Déçu, Claude Dartois boycotte Koh Lanta

Pourtant, invité dans le podcast In Power, le candidat le plus emblématique de l'émission a dans un premier temps assuré qu'il avait pleinement confiance en ses qualités pour de nouveau briller durant une telle compétition, "Si je le refaisais une cinquième fois, je pourrais encore aller en finale". Rien que ça.

Mais alors, pourquoi est-il prêt à refuser une nouvelle invitation si son ego semble certain d'aller aussi loin ? La réponse est simple, il ne reconnait plus le Koh Lanta des débuts. "Je n'ai même plus envie maintenant vu la tournure du jeu, a-t-il confessé. Ce n'est plus aussi pur que ça l'était au début. J'en n'ai plus réellement envie".

Une déclaration un poil culottée quand on sait que ce sont justement ses récentes actions auprès de Teheiura notamment qui ont entaché l'image de l'émission, mais qui pose également question : en quoi l'édition Le Totem maudit, plutôt addictive et surprenante avec ses nouvelles règles et ses candidats rafraîchissants, rend-elle le jeu moins pur qu'à ses débuts ?

Hum... ça sent le seum tout ça.