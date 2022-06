Koh Lanta 2022 : diarrhée, maux de ventre... Quand les épreuves de confort deviennent un cauchemar

Quand les candidats de Koh Lanta ne s'affrontent pas pour obtenir une immunité lors des différentes épreuves organisées par Denis Brogniart, ils se battent pour décrocher un confort, que ce soit une nuit dans un vrai lit, la mise à disposition d'une douche ou encore la préparation d'un véritable repas !

Des récompenses qui ont de quoi faire rêver sur le papier, mais qui peuvent parfois tourner au cauchemar. Ce lundi 20 juin 2022 - veille de la grande finale de l'édition Le Totem Maudit, Alexandra - ex-membre des Jaunes cette année, a en effet confessé que la fameuse dégustation de brochettes sur un bateau ne s'était pas déroulée comme prévu pour elle et son équipe.

Quand le confort tourne au cauchemar

Alors que tout le monde pensait assister au meilleur moment de l'aventure, "Avec les files on se fait 'belles' genre on mets nos chemises à la taille en mode jupette, on attache nos t-shirts en mode crop top, on lâche nos cheveux crades... On se fait belles version Koh lanta", le dîner s'est en réalité révélé plus douloureux que prévu, la faute à des organismes qui n'étaient plus habitués à manger aussi bien.

"Vient l'heure du confort ! La folie ! Sauf pour mon estomac, s'est souvenue l'aventurière avec amusement. J'ai mangé un truc de chaque et j'ai été prise de crampes au ventre ! Je n'ai pas pu manger plus." Une déception pour Alexandra, "L'enfer d'avoir un confort gâché. Je me rappellerai de ce moment sur le bateau pliée en deux où je demande quand même à Olga un bout de pastèque", partagée notamment par... Colin. "Lui aussi a eu du mal, a-t-elle révélé, mais il avait une technique pour faire descendre la bouffe dans son corps". Bon appétit !

Quelle technique Colin a-t-il employé pour réussir à s'en sortir sans croire à la fin du monde ? Malheureusement, elle ne l'a pas précisé... En revanche, quand on sait que les candidats n'ont pas accès à de vraies toilettes, ni à du PQ sur l'île, on se doute que le traumatisme pour l'aventurière a dû être puissant !