Koh Lanta 2022 : douche au sel, toilettes cauchemardesques, libido fantôme... l'hygiène infernale des candidats

Participer à Koh Lanta, c'est le rêve de millions de personnes en France. Entre le chèque des 100 000€ à gagner, la participation à des épreuves cultes (orientation, poteaux) ou encore la possibilité d'écorcher volontairement les prénoms des concurrents au moment du conseil, les arguments pour nous convaincre de tenter notre chance sont nombreux. En revanche, c'est vite oublier une chose très importante : une aventure sur l'île de Denis Brogniart = sacrifice de son hygiène.

Pas de douche à disposition pour les candidats

En effet, à moins de vivre dans le monde des Bisounours, vous n'êtes pas sans savoir que les conditions de tournage sont particulièrement rudes pour les candidats. Alors qu'ils n'ont déjà pas de lits, ni de sacs de couchage pour dormir la nuit, ils ne peuvent même pas bénéficier de douche pour se laver après les épreuves ou une nuit agitée. Au contraire, si les aventuriers ne veulent pas se faire éliminer à cause de leur odeur, c'est dans la mer salée qu'ils sont contraints de se laver, quitte à ressortir de l'eau avec la peau abîmée et les cheveux gras. Car oui, sans surprise, les gels douche et shampoings ne sont pas non plus autorisés.

La brosse à dent interdite

Une interdiction difficile à vivre, mais qui n'est pourtant pas la pire. Au contraire, si certains chanceux sont éliminés tôt dans l'aventure, les candidats les plus forts se retrouvent à passer des jours entiers à alterner... entre deux ou trois sous-vêtements à laver dans la mer, sans lessive. De même, les concepts de brosse à dents et dentifrice n'existent plus sur la plage. Résultat ? Pour sauver leur sourire, les participants doivent donc se laver la bouche à base de cendre/charbon. Oui, on comprend désormais mieux pourquoi Denis Brogniart se tient toujours à distance lorsqu'il les croise.

A ce sujet, Olga - candidate de cette saison 2022, a effectivement confirmé que même les moustiques n'osent plus approcher personne sur l'île tellement l'odeur dégagée par les aventuriers est immonde, "Quand tu passes à côté de quelqu'un, tu te demandes si c'est toi ou si c'est lui qui sent aussi mauvais. Mais en fait, c'est nous tous ! Rien qu'en levant les mains ou en faisant un effort, tu te dis 'oh mon Dieu, quelle horreur !"

Des WC cauchemardesques

Enfin, sans grande surprise, les aventuriers - déjà obligés de construire leur propre campement, doivent également improviser des toilettes en pleine forêt pour faire leurs besoins. Le problème ? Alors que les stratégies des candidats explosent régulièrement au cours de l'aventure, leurs différentes organisations mises en place pour les WC ne sont là non plus jamais efficaces à 100%. Au contraire, comme l'a confié l'un des producteurs du jeu auprès de Télé-Loisirs, si tout le monde se met habituellement d'accord sur UN endroit à utiliser pour faire pipi et caca, il ne serait pas rare de les voir progressivement marcher dans les déjections des autres. Reste à savoir si ça porte bonheur ou non.

Pour l'anecdote, Olga a révélé lors d'une story Instagram qu'elle avait de son côté opté pour la technique du chat à savoir, creuser un trou dans le sable et pousser : "On va sur la plage, on se pose sous la lune et on compte les étoiles".

Quelle libido pour les aventuriers ?

Pas de douches, pas de brosses à dents, pas de toilettes, Koh Lanta = le cauchemar pour n'importe quel être humain civilisé. Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, ces conditions n'empêchent pas certains candidats de tomber amoureux. De quoi comprendre qu'il y a également quelques relations sexuelles sur l'île quand les caméras regardent ailleurs ? On vous rassure, ils n'iraient pas jusque-là.

Interrogée à ce sujet l'an passé, Clémentine (finaliste en 2017) déclarait notamment : "Sur l'île, on est en mode 'dégueulasse' très vite. On ne prête plus attention à nos poils ni au glamour au bout de trois jours". En réalité, entre la faim, les tensions et le manque d'hygiène, les participants auraient logiquement la tête ailleurs, "Notre instinct primaire est de chercher à se nourrir. Le reste on s'en fout. Au bout d'une semaine, on parle de caca et de pets de façon décomplexée". Bref, si vous voulez pécho, restez plutôt sur Tinder !

Les rares aides de la production

A noter que si la production n'est pas là pour aider les candidats - elle ne leur donne même pas de PQ (des feuilles de cocotier ou la mer sont souvent utilisées pour se nettoyer le derrière), elle n'est pas sans coeur non plus. De fait, les femmes peuvent bien évidemment avoir accès à des protections hygiéniques en cas de règles. De même, une boîte de préservatifs est toujours mise à disposition des différents clans afin d'éviter le moindre problème (MST, grossesse non désirée...). Enfin, sachez qu'une mini trousse de secours est également fournie aux candidats pour réparer quelques bobos et éviter la moindre infection. Hallelujah.

Fun fact : le sexe n'est tellement pas dans l'esprit des candidats que les préservatifs sont parfois utilisés pour autre chose. Dans son livre Je t'avais dit de ne pas faire Koh-Lanta, Jessica Joulié (Koh-Lanta 2008) a révélé que son équipe avait trouvé une autre utilité aux capotes : "Elle faisait du feu avec un préservatif". Comment ? En utilisant une préservatif rempli d'eau afin de s'en servir comme d'une loupe pour ensuite concentrer les rayons du soleil sur une cible bien précise.