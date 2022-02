Koh Lanta 2022 : des cas de triche déjà repérés cette saison ? Denis Brogniart réagit

Alors que Koh Lanta - La légende, la nouvelle édition All Stars de l'émission, avait été imaginée pour fêter les 20 ans du jeu sur TF1 en compagnie de ses plus grands aventuriers, celle-ci a malheureusement créé la polémique pour une raison inattendue. Et pour cause, comme cela a été révélé au cours de la diffusion, de nombreux candidats n'ont pas hésité à tricher afin de se nourrir autrement qu'avec du poisson sur l'île.

Denis Brogniart toujours en colère contre les tricheurs de Koh Lanta ?

Interrogé sur cette trahison dans C à vous, Denis Brogniart - animateur emblématique du programme, n'a pas caché avoir été déçu par ce comportement, "Ce n'est pas que je leur en veux mais il y a eu une forme de déception chez moi, chez tous les membres de la production."

Il l'a ensuite précisé, alors qu'il connaissait parfaitement tous les candidats, il ne s'imaginait pas qu'ils étaient capables de bafouer les règles du jeu dans son dos, "On ne s'y attendait pas, on a été surpris ! L'une des triches, on l'a décelée sur place, l'autre, c'était après."

De la triche sur l'édition Le Totem Maudit ?

Rassurez-vous, Denis Brogniart n'est pas parti en guerre contre Teheiura, Claude & cie. Comme il l'a justement rappelé, "Il faut raison garder, à l'échelle du monde, ce n'est pas grand chose." Néanmoins, il serait faux de dire que ces actes de tricherie n'ont pas eu d'effets sur l'équipe de production de Koh Lanta, "À l'échelle d'un jeu comme Koh-Lanta, c'est une forme de tricherie et moi ce qui m'importait, c'est qu'on puisse, à un moment ou à un autre, assurer l'équité du jeu et prendre les sanctions et les décisions indispensables."

De quoi comprendre que, pour préserver cette équité durant les nouvelles saisons de l'émission, les boulons ont été resserrés et la vigilance accrue ? Absolument. L'animateur l'a assuré avec un grand sourire, "Ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est qu'il n'y a pas de triche dans la saison qui arrive mardi !" Une bonne nouvelle pour les fans même si, cette année, c'est son casting qui pourrait entacher l'image du jeu...