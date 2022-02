Après les triches de la saison All Stars, Koh Lanta 2022 fait parler pour une autre histoire qui n'est pas plus positive. Au coeur de cette polémique ? François, l'un des candidats de Koh Lanta : le Totem maudit. L'homme est mis en examen pour homicide volontaire, a dévoilé Le Canard Enchaîné. Trois pompiers gravement blessés après un feu de forêt et la famille d'un pompier décédé ont porté plainte contre leur hiérarchie suite au drame survenu en 2016. Comme le racontait Lucas Canuel, l'une des victimes, le formateur pourrait avoir donné des ordres inappropriés à ses hommes. La famille du pompier décédé et Denis Brogniart ont réagi à l'affaire.

Lucas Canuel demande à ce que François soit coupé au montage de Koh Lanta

Interrogé par Closer, Lucas Canuel, qui avait ému lors de son passage dans TPMP où il avait raconté l'accident qui l'a laissé lourdement handicapé, s'est confié sur le drame. Il a rappelé qu'il reproche à François d'avoir laissé ses hommes "monter dans le camion sans [leur] donner les instructions appropriées pour faire face au manque d'équipements de sécurité.". "Sept personnes, dont François, ont été mises en examen pour homicide involontaire, mais l'enquête n'avance pas, car il y a une multitude de fautes et de responsables" confie Lucas qui ajoute que les principaux intéressés "se défendent en disant que le matériel était aux normes de l'époque. Ils nous accusent d'être sortis du camion alors qu'ils nous ont fourni un matériel vétuste et de mauvaises instructions."

Face à la colère des victimes, Lucas Canuel déclare qu'il attend un geste fort de la production de Koh Lanta. "Je ne souhaite pas la suspension de l'émission, car les autres candidats ne sont pas responsables. Mais ce serait bien que François soit coupé au montage." déclare-t-il. La production n'a pas encore réagi à cette demande.

"Se croient-ils au-dessus des lois ?"

Choqué par la participation de François à l'émission, Lucas Canuel explique aussi qu'il ne comprend toujours pas pourquoi personne n'a mis le pompier en garde contre sa participation au jeu d'aventures de TF1. "J'aimerais que la production fournisse le certificat médical de François Descamp qui aurait été fait par le SDIS. Je ne comprends pas pourquoi aucun supérieur n'a dit à François qu'il ne fallait pas qu'il s'expose, alors qu'il est mis en cause dans une affaire grave." explique-t-il. Et d'ajouter : "Nous avons tous été choqués et nous nous sommes tous dit : se croient-ils au-dessus des lois ? Certes, avec la présomption d'innocence, rien n'empêchait François de participer à Koh-­Lanta mais, vu la gravité des faits, il aurait dû s'abstenir."