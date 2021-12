Koh Lanta 2022 : Denis Brogniart tease déjà la prochaine saison et ça s'annonce fou

La saison All Stars de Koh Lanta alias Koh Lanta, La Légende ne fait pas l'unanimité auprès des téléspectateurs. Non seulement elle n'est plus diffusée le vendredi mais le mardi mais les fans sont aussi un peu lassés de voir certains candidats. Pourtant, il s'en est passé des choses sur cette édition comme avec la triche de Teheiura.

L'an prochain, fini les aventuriers déjà connus du public, ce sont de nouveaux candidats qui s'affronteront. Après la Polynésie, on sait que la nouvelle saison de Koh Lanta a été tournée en Asie. Si TF1 n'a pas encore confirmé l'info, il semblerait que c'est aux Philippines (où ont été tournées les saisons 7 et 8) que les caméras se sont posées.

Denis Brogniart promet du "jamais-vu" dans Koh Lanta 2022

Pour avoir plus de détails et en savoir plus sur les candidats, il faudra encore attendre. Mais Denis Brogniart nous met déjà l'eau à la bouche et nous promet que la future saison du jeu de TF1 sera dingue. Oui, 20 ans après ses débuts, Koh Lanta va encore nous surprendre selon l'animateur. Et pour cause, interrogé par les lecteurs du Parisien, Denis Brogniart a donné quelques petites infos sur la future édition. "Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura une grosse surprise, du jamais-vu avec, au centre de tout, le symbole absolu, le totem de Koh Lanta" a-t-il assuré". Eh oui, il y aura encore de l'inédit même des années après le lancement !

Mais ce n'est pas tout puisque l'animateur a aussi annoncé le retour d'une épreuve culte, absente depuis plusieurs saisons : l'épreuve de la dégustation ! La semaine dernière, la prod avait expliqué pourquoi cette épreuve n'était pas dans Koh Lanta, La Légende. En attendant la saison 2022 de Koh Lanta, la saison All Stars continue et le nom du grand gagnant sera dévoilé le 14 décembre lors de la finale.