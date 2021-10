Koh Lanta 2022 : on connait déjà le lieu paradisiaque pour la future saison

Un retour aux sources pour l'émission

Et pour les plus curieux, TVMag assure de son côté avoir déjà trouvé le lieu précis de cette future édition de Koh Lanta. Ainsi, c'est aux Philippines que l'émission devrait faire son grand retour, et plus précisément "aux îles Calamian, dans la province de Palawan". Il s'agirait d'un "ensemble d'îles au nord-ouest des Philippines jaillissants entre la mer de Chine méridionale et la mer de Sulu." De quoi nous promettre de belles images, mais surtout... raviver quelques souvenirs.

La raison ? Les plus fidèles téléspectateurs s'en souviendront, Koh-Lanta a déjà été tournée aux Philippines. Souvenez-vous, c'était à Palawan que Jade Handi et Kévin Cuoco avaient remporté le jeu en 2007 (saison 7), et sur la péninsule de Caramoan que Christelle Gauzet avait été sacrée grande gagnante en 2008 (saison 8).

Est-on déjà jaloux des futurs candidats ? Absolument !