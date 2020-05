Koh Lanta 2020 : la prochaine élimination spoilée par TF1 ?

Alors que l'épisode de Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, l'île des héros) diffusé ce vendredi 15 mai 2020 sur TF1 a été raccourci, aucun aventurier n'a été éliminé. Au contraire, ce sont deux candidats qui vont quitter le jeu la semaine prochaine, comme l'a expliqué Denis Brogniart. En plus de celui ou celle qui sera éliminée par ses camarades au conseil, celui ou celle qui perdra l'épreuve d'immunité sera éliminé(e) sur le champs. Saurait-on déjà de qui il s'agit ?

La prochaine élimination spoilée par TF1 ?

Nombreux internautes accusent TF1 d'avoir spoilé la suite dans les images du prochain épisode. On peut en effet voir Régis, Claude, Moussa, Inès, Eric et Naoil sur le camp... mais pas Alexandra. La candidate tant critiquée sur les réseaux sociaux aurait-elle été éliminée de l'aventure après avoir perdu à l'épreuve d'immunité ? C'est ce qu'en ont déduit les internautes, visiblement très en colère de s'être fait spoiler : "Moi quand @KohLantaTF1 #KohLanta spoil dans l'épisode suivant qu'il y aura encore Régis Claude Moussa Inès Eric et Naoil mais pas Alexandra, suis-je vraiment surpris ? Enfin franchement vous pourriez quand même mieux gérer là vous abusez sérieux vous spoilez vos propres épisodes.", peut-on lire sur Twitter, ou encore : "Allez Alexandra pas présente dans les images sur le camp dans la bande annonce.... Donc Alexandra éliminée à l'issue de l'épreuve.... Merci du spoil". Reste à savoir s'il s'agit réellement d'un spoil ou si la chaîne a réutilisé des images pour tromper les téléspectateurs... Réponse vendredi prochain !