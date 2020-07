KJ Apa (Riverdale) encore blessé sur le tournage de Songbird : il dévoile sa blessure à la tête

KJ Apa s'est blessé à la tête et dévoile les photos

Loin des meurtres et des histoires de Riverdale sur Netflix, KJ Apa tourne actuellement le film Songbird avec Sofia Carson (récemment vue dans Feel the Beat). De quoi ça parle ? D'une idylle en pleine pandémie à Los Angeles, en Californie. Et celui qui y joue un livreur s'est une nouvelle fois blessé sur le tournage. sur son compte Instagram, le faux roux a avoué avoir fait quelques "cascades" en postant deux clichés de lui avec ses nouvelles blessures.