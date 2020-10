KJ Apa dans Songbird : des premières images du film sur la Covid dévoilées

C'est grâce à son rôle d'Archie Andrews - le fils de Luke Perry à l'écran - dans la série Riverdale queKJ Apa a vu sa carrière décoller. Après The Last Summer et J'y crois encore, l'acteur a décroché un nouveau rôle au cinéma aux côtés de Sofia Carson (Descendants, The Perfectionists, Feel the Beat) dans le film Songbird, prochain thriller dystopique d'Adam Mason (Into the Dark) produit par Michael Bay. Il s'agit de l'un des premiers films tournés juste après le déconfinement aux Etats-Unis.

Les premières images de KJ Apa dans Songbird dévoilées

Un film qui colle plus que jamais à l'actualité puisqu'il raconte la vie de deux amoureux en pleine pandémie de Covid-23 à Los Angeles en 2024. Alors que le virus tue de plus en plus de monde (50% de la population), le gouvernement américain a dû prendre une décision radicale : séparer ceux qui sont immunisés (les "nantis") des autres ("les démunis") et enfermer les personnes infectées dans des camps de quarantaine dont elles ne peuvent plus sortir. Coursier immunisé, Nico (KJ Apa) va, lors de ses livraisons, rencontrer et tomber amoureux de Sara (Sofia Carson), "démunie".

"C'est Romeo et Juliette, mais séparés par le virus"

"C'est un monde dystocique et effrayant, mais c'est un film romantique sur deux personnes qui veulent être ensemble mais qui ne peuvent pas. C'est Romeo et Juliette, sauf qu'ils sont séparés par sa porte d'entrée et par le virus.", explique Adam Mason. C'est sur Instagram que KJ Apa a partagé les premières images du film, montrant un univers apocalyptique et se dévoilant les cheveux longs. Au casting, on retrouvera aussi Demi Moore, Bradley Whitford, Alexandra Daddario, Jenna Ortega, Paul Walter Hauser ou encore Craig Robinson.