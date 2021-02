Kit Harington et Rose Leslie parents : le premier enfant des stars de Games of Thrones est né !

L'année 2021 est déjà riche en naissance du côté des stars. Après Maeva Martinez, Jesta, Shy'm ou encore Vanessa Morgan qui ont toutes eu un garçon, c'est Rose Leslie qui vient de devenir maman pour la première fois.

Kit Harington et Rose Leslie parents d'un petit garçon

C'est aussi un fils que viennent d'accueillir Kit Harington et Rose Leslie. L'annonce a été faite par l'agent de l'acteur ce mardi 16 février. On ne sait pas exactement quand Rose Leslie, que l'on a pu voir aussi dans The Good Fight et qui sera à l'affiche du film Mort sur le Nil, a accouché mais Page Six a publié des photos du couple faisant des courses, l'actrice portant le bébé contre elle. "Ils sont très, très heureux" a fait savoir l'agent de l'acteur à la presse. Les deux amoureux ont donc dévoilé qu'ils ont eu un petit garçon mais aucun autre détail n'a filtré. Il faudra donc patienter un peu avant de découvrir le prénom choisi par les deux acteurs.

Kit Harington et Rose Leslie se sont rencontrés sur le tournage de la saison 2 de Game of Thrones en 2011. Après une rupture en 2013, le couple a renoué et s'est marié en juin 2018. Des photos du mariage des deux acteurs avaient été publiées. Quelques mois plus tard, Kit Harington était au coeur de rumeurs d'infidélité. C'est en septembre 2020 que Rose Leslie a dévoilé sa grossesse, via un photoshoot pour un magazine.

Les deux stars de Game of Thrones ne sont pas les seuls à agrandir leur famille. En 2020, c'est Sophie Turner qui jouait Sensa qui a donné naissance à son premier enfant avec Joe Jonas, une petite fille prénommée Willa. Hafþór Júlíus Björnsson qui jouait Gregor Clegane alias La Montagne est lui aussi devenu papa d'un petit garçon l'année dernière.