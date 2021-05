Kanye West en couple avec Irina Shayk après son divorce ? Kim Kardashian "ne croit pas les rumeurs"

Après sept ans de mariage avec Kanye West, Kim Kardashian a pris une décision choc : demander le divorce ! C'est en février dernier 2020 que leur rupture a été officialisée et depuis, "les négociations se font sans esclandre" : "C'est la preuve d'une bonne communication dans le couple, et ceux qui font l'effort d'avoir ces discussions désagréables sans attendre sont ceux qui tiennent le plus longtemps ensemble", a confié Laura Wasser, l'avocate de Kim K, au Parisien. La séparation se passe donc dans le plus grand des calmes, en voilà une bonne nouvelle !

Irina Shayk et Kanye West en couple ?

Kanye West et la soeur de Kylie et Kendall Jenner commenceraient même à aller de l'avant. D'ailleurs, si l'on en croit les dernières rumeurs, le rappeur aurait déjà une nouvelle femme dans sa vie, que vous connaissez tous puisqu'il s'agit de la belle Irina Shayk : "Kanye West sort maintenant en secret avec Irina Shayk, alias la maman de la fille de Bradley Cooper", a balancé une source anonyme au magazine DeuxMoi.

Elle a ensuite rectifié ses propos : "Après avoir examiné cela plus en détail, je ne sais pas si 'sortir' est le mot juste, mais ils semblent clairement intéressés l'un par l'autre." Alors, Kanye West a-t-il véritablement craqué pour l'ex-femme de Bradley Cooper ? Il n'a rien concrétisé pour le moment : Irina Shayk ne s'est pas non plus exprimée au sujet de son supposé couple.

Kim Kardashian "réagit"

En attendant d'en savoir plus, une autre source affirme à The Sun que Kim Kardashian "ne croit pas du tout les rumeurs concernant Irina" : "Pour elle, c'est quelqu'un qui recherche une certaine attention pour salir son anniversaire de mariage. Cela ne la dérange pas du tout, personne dans son entourage ne semble s'en soucier ou y croire. Même si c'est vrai, je doute qu'elle soit même bouleversée à ce stade." D'autant plus que la mère de Saint, North, Psalm et Chicago semble profiter pleinement de son célibat. On lui a d'ailleurs prêté une relation avec Maluma, le commentateur Van Jones ou encore le milliardaire londonien, Jamie Reuben.