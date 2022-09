Kanye West : adieu adidas et Gap ? Il veut ouvrir des magasins physiques Yeezy

Un projet mort-né ?

Faut-il alors s'attendre à voir Kanye West créer et produire ses propres fringues en solo ? Si la star en est capable, l'investissement et les frais nécessaires seraient en revanche nettement plus importants qu'actuellement. Or, là non plus, on ne l'imagine pas se sentir prêt à (presque) repartir de zéro avec une facture qui pourrait doubler, voire tripler.

Enfin, pour l'anecdote, il est intéressant de noter que cette annonce de Kanye West, sortie de nulle part, a été faite juste après un coup de gueule contre Gap. Autrement dit, il n'est pas idiot de penser qu'il s'est simplement laissé emporter par sa colère et qu'il n'a pas vraiment de plan précis en tête pour le moment ou bien qu'il s'agit d'un coup de pression pour renégocier les termes de ses contrats.