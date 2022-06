Kanye West fracasse adidas : il accuse la marque de plagier ses Yeezy Slide avec une "copie flagrante"

Bientôt la fin de l'une des collaborations les plus emblématiques dans le monde de la mode ? C'est tristement possible. Neuf ans après la naissance de Yeezy, adidas et Kanye West pourraient se séparer. Et alors que l'on nous rabâche sans cesse que "les histoires d'amour finissent mal en général", cette rupture pourrait se faire de façon douloureuse. En cause ? Une supposée trahison.

Kanye West en colère contre Adidas

Ce lundi 13 juin 2022, le rappeur - qui était absent de ses réseaux sociaux depuis plusieurs semaines, est en effet réapparu sur Instagram afin d'y pousser un coup de gueule. Selon lui, la paire de claquettes "Adilette 22 Slides" - décrite par la marque à trois bandes comme un hommage aux expéditions sur Mars, serait en réalité un plagiat de sa propre claquette "Yeezy Slide".

"Kasper [Rørsted, CEO d'Adidas, ndlr], je n'accepte pas cette copie flagrante, a-t-il déclaré dans un post. Cette paire représente le manque de respect que les gens avec du pouvoir ont envers les talents. Il s'agit d'une fausse paire de Yeezy créée par adidas". Une colère particulièrement intense, d'autant plus que l'artiste, se sentant l'âme d'un porte-parole, ne s'est pas arrêté là, "C'est pour tous ceux qui aimeraient revendiquer des choses mais pensent qu'ils ne le peuvent pas au risque de perdre leur contrat ou d'être considérés comme fous. Le courage c'est de ne pas avoir peur. Le courage correspond à l'action de passer outre la peur pour raconter sa vérité !"