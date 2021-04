Kaaris hospitalisé et sous perfusion : après la photo inquiétante, le rappeur donne de ses nouvelles

Kaaris lors d'un interview pour PRBK. Le rappeur a été hospitalisé et a donné de ses nouvelles sur les réseaux

Le rappeur a posté une photo inquiétante sur les réseaux, le montrant allongé dans un lit d'hôpital et sous perfusion. Kaaris a été hospitalisé sans préciser la raison de cette hospitalisation. Serait-ce à cause du coronavirus ? Ou d'un accident ? Voyant de nombreux internautes se poser des questions et s'inquiéter, la star a décidé de donner de ses nouvelles.

En légende de la photo, Kaaris a indiqué que "la santé n'a pas de prix". En revanche, la star du rap n'a pas précisé pour la raison de son hospitalisation. Est-il atteint du coronavirus, comme Moundir qui a récemment failli mourir de la Covid-19 et qui a réussi à se battre et à s'en sortir ? Ou a-t-il été opéré pour quelque chose ? A moins qu'i ait eu un accident ? Ou encore un malaise ? Les fans ont été très nombreux à se poser des questions sur l'hospitalisation de Kaaris, s'inquiétant beaucoup pour lui. Le Dozo a donné de ses nouvelles Suite à l'inquiétude des internautes, Kaaris a fini par donner de ses nouvelles sur Instagram. Et elles sont rassurantes. Il a avoué que "ça va bien" en légende d'une nouvelle image. Sur la photo, il est allongé sur un canapé avec son enfant, sa fille Okou Brooklyn Amra, que Kaaris a eu avec sa femme Linda (qu'il aurait trompé selon Booba). Il ne serait donc plus à l'hôpital mais bien rentré chez lui.

En revanche, Kaaris n'a toujours pas expliqué pourquoi il a été hospitalisé, s'il a eu le coronavirus ou autre chose.