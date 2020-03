Justine Piluso (Top Chef 2020) en couple : découvrez Camille, avec qui elle partage sa vie

Dès le premier épisode de Top Chef 2020, Justine Piluso a fait parler d'elle. La raison ? Son optimisme et son côté enjoué qui n'est malheureusement pas du goût de tous. Des critiques auxquelles la candidate a tenu à répondre lors d'une interview. Et sa vie privée alors ?

Justin Piluso a rencontré son chéri dans le cadre de ses études

Tout va très bien côté coeur pour Justine Piluso. Dans plusieurs interviews, la candidate de Top Chef a évoqué son amoureux, Camille, qui est directeur de restaurant et entrepreneur. Eh oui, ça tombe bien ! C'est durant ses études que Justine a rencontré son chéri. "On s'est rencontrés à Shanghai pendant notre stage de fin d'étude" a confié la jeune femme à TVMag. Tous les deux ont étudié à l'institut Paul Bocuse, elle côté cuisine, lui côté management. "Depuis, on ne se quitte plus. Il m'a donné envie d'entreprendre. Lui est la tête et moi, je suis les mains" expliquait Justine.